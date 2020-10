Ријека со најлудиот гол обезбеди учество во ЛЕ (ВИДЕО)

Македонскиот репрезентативец Крсте Велковски ќе игра во групната фаза во Лигата на Европа и тоа благодарение на најлудиот гол во квалификациите.

Ријека со 1:0 славеше на гостувањето кај Копенхаген, а единствениот гол беше постигнат во 20. минута.

Франко Андријашевиќ претрча 50-тина метри со топката во своите нозе, успеа да ги измами дефанзивците на Копенхаген кои дури и се судрија и останаа да лежат на теренот, а потоа го лобуваше голманот Јонсон.

Топката не влезе во голот, удри во пречката, а потоа и во ногата на несреќниот Анкерсен по што заврши во мрежата.

Franko Andrijašević 🇭🇷 hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!

Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f

— Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020