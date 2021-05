Пред Меси и Роналдо: Новата „Златна копачка“ е Левандовски!

Полскиот напаѓач на Баерн од Минхен блескаше и сезонва постигнувајќи вкупно 41 гол во германската Бундеслига.

Роберт Левандовски на тој начин дојде до „Златната копачка“ на Европа, а воедно го урна рекордот на Герд Милер.

Полјакот за првпат доаѓа до ваквото признание, на втората позиција се најде рекордот Лионел Меси (шест „Златни копачки“) со 30 погодоци, а трет Кристијано Роналдо со 29.

Следните ѕвезди кои треба да блескаат во иднина, Килијан Мбапе (ПСЖ) забележа 27 голови од 31 настап, а истиот учинок го имаше и Ерлинг Халанд од Борусија Дортмунд, но од 28 настапи.

Минатата натпреварувачка сезона најдобар беше напаѓачот на Лацио, Чиро Имобиле со 36 постигнати голови.

41 GOALS: Congratulations Lewy! 👏 Lewandowski wins the European Golden Shoe as top goalscorer in all of Europe 👑#RL9 #Messi #CR7 #Mbappe #Kane pic.twitter.com/drCwqY26Xy

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 24, 2021