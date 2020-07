Правилото за пет замени ќе важи и следната сезона

Оставено е на секоја поединечна асоцијација да одлучи околу тоа дали ќе сака да го примени правилото во своите натпреварувања.

Меѓународниот одбор на фудбалските федерацииа (ИФАБ) потврди дека клубовите уште една година ќе можат да го применуваат правилото за пет замени во текот на натпреварите.

Правилото кое се применува од мај е со цел да се избегнат што повеќе повреди кај играчите после долгата пауза поради пандемијата на коронавирус, се заштити здравјето на фудбалерите.

Се очекува натпреварувањата да завршат во текот на 2020 година. Поради ситуацијата со Ковид-19 клубовите се под посебен притисок, па така ќе можат да го користат правилото за пет замени до 31 јули 2021 година.

Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic

— FIFA Media (@fifamedia) July 15, 2020