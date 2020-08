Пол позиција за Вињалес на „Ред Бул ринг“

Возачот на Јамаха, Маверик Вињалес ја освои пол-позицијата пред четвртата трка од годинешниот Мото ГП шампионат, Големата награда на Австрија.

Шпанецот на „Ред Бул ринг“ дојде до првиот триумф во квалификациите, а 21 во кариерата, со најбрз круг од 1:23.450 мин., пред второпласираниот Џек Милер на „Прамак Дукати“.

Зад нив во првиот ред на стартот од неделната трка ќе се најде водечкиот во генералниот пласман, Фабио Квартараро од „Петронас Јамаха“.

Андреа Довициозо за кој во текот на денот беше потврдено дека ќе го напушти „Дукату“ на крајот мораше да се задоволи со четвртата позиција, пред членот на „КТМ“, Пол Еспаргаро и Жоан Мир на „Сузуки“.

Главната трка ќе се вози в недела од 14.00 часот.

What a sensational Qualifying session as @mvkoficial12 grabs pole with half a second covering all 12 riders! 🏁

What a race in store tomorrow! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/PYeRRKMpJy

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2020