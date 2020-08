Почина најстариот човек на светот – Ги преживеал двете светски војни и апартхејдот, шпанскиот грип му го покоси семејството, а него коронавирусот

Фреди Блом од Јужноафриканската Република, за кој се веруваше дека е најстариот човек на светот, почина денес на 116 годишна возраст.

Документите на Блом покажуваат дека тој е роден во провинцијата Источен Кејп во мај 1904 година, но Гинисовата книга на рекорди никогаш не го означи како најстариот маж во светот.

Oom Fredie Blom, 116, went to his eternal rest at 6am this morning. "He has fought the good fight, he has finished the course, he has kept the faith" It is well. #RIPFredieBlom 🕊️🕊️🕊️

