Дали оваа песна на „Битлси“ Џон Ленон ја напишал во одбрана на сексуалноста на Брајан Епстајн?

Многумина знаат дека има многу моменти во историјата на „Битлси“ кога членовите на култниот бенд се залагале за бројни социјални неправди низ светот.

Без разлика дали станувало збор за нивно одбивање да настапат пред сегрегирана публика или нешто што се косело со нивната идеја за родова еднаквост.

Еден таков случај може да се детектира во нивната песна „You’ve Got To Hide Your Love Away“ – дело за кое многумина велат дека е напишано во одбрана на сексуалноста на менаџерот на бендот Брајан Епстајн.

Ова е песната за која се зборува дека е создадена во време кога најмногу доаѓала до израз поетичноста на Џон Ленон, а во една прилика и самиот кажал дека истата е напишана за време на неговиот „Динал период“. Бесконечно инспириран од Боб Дилан, не е изненадување што неговото влијание може да се почувствува уште од самиот момент кога тие двајца се сретнале во шеесетите години.

Сепак, имајќи ја предвид темата и времето во кое е објавена истата, многумина се сомневаат дека, всушност, песната е напишана за Епстајн како обид да се опише живеењето на еден геј човек во Велика Британија во 1960-тите години на минатиот век.

Песната „You’ve Got To Hide Your Love Away“ се разбира, е типична за „Битлси“, но, е многу повеќе од само едно „звучно задоволство“ што може да ја понуди една песна, таа исто така е полна со интриги.

Освен тоа што прв пат бендот користи студиска сесија, песната го покажува и силното влијание на Боб Дилан врз пишувањето на Ленон. Дилан е познат по експлоатацијата на делови од сопствениот живот во неговите песни. За Ленон, Пол МеКартни, Џорџ Харисон и Ринго Стар ова било релативно нов концепт.

Но, не му требало долго време на Ленон да ја препознае вредноста на ваквиот чекор.

„Тоа сум јас повторно во мојот „Дилан период“… Јас сум како камелеон, под влијание на што и да се случува… Наместо да се проектирам во ситуацијата, ќе се обидам да го искажам она што сум го почувствувал… Мислам дека токму Дилан ми помогна да го сфатам тоа – не со каква било дискусија или со што било друго, туку со слушање на неговата музика“, во една прилика изјави Ленон.

Можеби самиот наслов на песната пред сè, многу луѓе го поистоветија овој сентимент и времето кога е објавена истата, со врската помеѓу Брајан и Џон. А самиот текст, може да се опише како сочувство и признание за тешкотиите со кои се соочил Епстајн како геј во тоа време.

Целиот бенд добро ја познавал неговата сексуалност и отсекогаш го почитувале тој дел од него, а неговата трагична смрт во 1967 година навистина ги погодила до срж.

Во времето кога песната била објавена, многумина сугерирале дека Ленон и Епстајн биле во кратка романса. Тие биле на заенички одмор во Барселона каде нивната врска имено, ескалирала.

Нормално, иако нивната блискост не продолжила да се развива, очигледно сето тоа имало влијание врз Ленон.

„Бев на одмор со Брајан Епстајн во Шпанија… Тогаш се појавија гласини дека јас и тој сме во љубовна врска. Па, тоа беше речиси љубовна врска, но ништо повеќе. Никогаш не беше консумирачка. Но, беше прилично интензивна врска“, изјавил Ленон во 1980 година.

„Тоа беше моето прво искуство со геј, за кој бев свесен дека е геј. Тој ми призна. Ние бевме на одмор заедно… Седевме во едно кафуле во Торемолинос и ги гледавме момчињата што поминуваа па ќе речев: Ти се допаѓа оној, а овој?“. Повеќе уживав во искуството, цело време размислував како писател, го доживував сето ова“, додал тој.

Иако со овие изјави Ленон само дополнително ги „разгорел“ таблоидите ширум светот, реалноста веројатно била нешто послатко од приказната што ја раскажал.

Можеби, времето кое го поминале заедно, формирало нераскинлива врска поради која Ленон не само што сочувствувал со Епстајн, туку можеби, го поттикнала и да му напише песна.