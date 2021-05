Откако му пропадна мега пресметката со Фјури, Џошуа доби наредба да боксува со Усик

Ентони Џошуа ќе мора да боксува против Украинецот Александр Усик, нареди ВБО, а двајцата боксери мора да се договорат за бокс мечот со 31. мај.

Џошуа требаше да боксува во август против Тајсон Фјури за обединување на титулите во тешка категорија, но тој меч нема да се одржи оваа година бидејќи американскиот суд му нареди на „кралот на циганите“, дека мора да го испочитува договорот и по трет пат во рингот да ги вкрсти ракавиците со Дионтеј Вајлдер.

Бидејќи Џошуа остана без противник, тој до вчера имаше рок да пронајде нов противник. Иако од тимот на Џошуа бараа тој рок да се продолгира до понеделник, нивното барање е одбиено по што денеска е соопштено дека нареден противник на шампионот во верзиите ИБФ, ВБА и ВБО ќе му биде Украинецот Александр Усик.

Anthony Joshua has been ordered by the WBO to defend his championship against mandatory challenger Oleksandr Usyk in his next fight.

