НБА ги одреди финалистите за МВП наградата, Јокиќ фаворит

Никола Јокиќ, Џоел Ембид и Стеф Кари се кандидати за МВП наградата во регуларниот дел од сезоната, потврди НБА лигата.

Јокиќ се смета за главен фаворит за ова признаение, центарот на Денвер ги одигра сите 72 натпревари во регуларниот дел од сезоната и просечно бележеше по 26.4 поени, 10.8 скокови и 8.3 асистенции по натпревари.

Центарот на Филаделфија сезоната ја заврши со просек од 28.5 поени и 10.6 скокови по натпревар но пропушти добар дел од сезоната поради повреда,

Стеф Кари во дресот на Голден Стејт просечно постигнуваше по 32 поени, 5.5. скокови и 5.8 асистенции.

The three finalists for #KiaMVP… @StephenCurry30, @JoelEmbiid and Nikola Jokic! #NBAAwards pic.twitter.com/6JMh6TPA9n

— NBA (@NBA) May 20, 2021