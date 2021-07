Намибиски спринтерки не смеат да настапат на ОИ во Токио – не ги сметаат за жени

Нов скандал ја потресе атлетиката пред самиот старт на Олимписките игри во Токио.

Намибиските спринтерки на 400 метри Кристин Мбома и Беатрис Масилинги неодамна обезбедија пласман на Игрите во Токио, но Светската атлетска федерација (ИААФ) ги исфрли од натпреварувањето поради зголемено ниво на тестостерон. Според прописите на ИААФ, спринтерките не ги задоволуваат критериумите за жени бидејќи нивото на тестостерон е далеку над дозволената граница.

Infuriating:

Both Namibian runners “did not meet the World Athletics eligibility regulations for female classification” and they’ve “refused to lower their testosterone with birth control pills.”https://t.co/CW4VohPPCl https://t.co/QY3GlBL4vb

— Zoé (@ztsamudzi) July 2, 2021