На денешен ден: Светот го запозна Лионел Меси! (ВИДЕО)

Поминаа точно 15 години откако аргентинскиот фудбалски „магионичар“ го постигна својот прв сениорски гол во дресот на Барселона.

Беше тоа 1 мај 2005 година кога Барса ги одмери силите против екипата на Албасете. Тогаш 17-годишниот Аргентинец влезе во 87 минута од натпреварот како замена за Самуел Ето`о.

Поминаа точно 15 години откако Лионел Меси го постигна својот прв гол во дресот на Барселона. Му беа доволни само две минути првпат да ја затресе мрежата, но тој гол беше поништен поради офсајд.

A REMINDER:#OnThisDay 2005

Lionel Messi scored his first Barcelona goal with the help of Ronaldinho, in a 2-0 win over Albacete.

Since then he has reached 627 goals for Barcelona 😱⚽️ #GOATpic.twitter.com/nOOtlnG1V3

— Football Remind (@FootballRemind) May 1, 2020