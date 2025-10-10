Ви препорачуваме

МВР за грабежот во Гостивар: Разбојниците избегале со пленот во „БМВ“ без таблички

Полицијата се огласи околу вечерашниот вознемирувачки грабеж на златарница во центарот на Гостивар, од кој се појави драматична снимка на која се гледа како бегаат разбојниците вооружени со автоматски пушки.

„Во 18:45 часот во СВР Тетово, В.П. од Гостивар пријавил дека четири маскирани лица со автоматско оружје извршиле разбојништво во златара во близина на малиот пазар во Гостивар, по што со патничко моторно возило „бмв” без регистарски таблички побегнале“, велат од МВР.

Од полицијата велат дека трагаат по разбојниците.

ВИДЕО: Филмски грабеж на златарница во Гостивар, разбојниците со „калашникови“ фрлиле пречки за полицијата

