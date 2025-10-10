Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Инфомакс / скриншот

ВИДЕО: Филмски грабеж на златарница во Гостивар, разбојниците со „калашникови“ фрлиле пречки за полицијата

Ж.Н.
Пред

Неколкумина разбојници, вооружени со автоматски пушки, вечерва ограбиле златарница во центарот на Гостивар.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Разбојниците фрлиле бодликави жици на повеќе места во центарот на градот, за да ја спречат полицијата да ги следи.

Засега нема информации за повредени во грабежот, а полицијата врши увид на местото.

Порталот „Инфомакс“ објави драматична снимка од грабежот, кој ги вознемири гостиварци.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#видео #злато #гостивар #грабеж #златарница
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Пак се предлага задолжителна веронаука во училиштата, сега од прво одделение до крај на средно
Полувреме: Белгија напаѓа, Македонија успешно се брани во Гент
Нобеловката Марија Корина Мачадо му ја посвети наградата на Трамп
ФОТО | Милевски го одреди стартниот тим за вечерашниот меч против Белгија
ВИДЕО: Се појави снимка од директорот на Неврологија со кокаин, Алиу експресно го разреши
ВИДЕО: Големо јато фламинга во грациозен лет над Охридското Езеро, на пат кон топлиот југ
Изнудувач од Русија, кој живее во Босна, втерувал долгови во Македонија
Обвинителството бара ефективен наместо куќен притвор за осомничените во случајот „РЕК Битола“