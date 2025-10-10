Ви препорачуваме
ВИДЕО: Филмски грабеж на златарница во Гостивар, разбојниците со „калашникови“ фрлиле пречки за полицијата
Неколкумина разбојници, вооружени со автоматски пушки, вечерва ограбиле златарница во центарот на Гостивар.
Разбојниците фрлиле бодликави жици на повеќе места во центарот на градот, за да ја спречат полицијата да ги следи.
Засега нема информации за повредени во грабежот, а полицијата врши увид на местото.
Порталот „Инфомакс“ објави драматична снимка од грабежот, кој ги вознемири гостиварци.
#видео #злато #гостивар #грабеж #златарница
