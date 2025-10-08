Мјанмар: Повеќе од 20 цивили, вклучувајќи деца, убиени во напад на армијата, речиси 50 повредени
Најмалку 24 лица се убиени, вклучувајќи деца, а 47 се повредени за време на протестите против воената влада на Мјанмар откако моторизиран параглајдер фрли две бомби врз толпа, изјави портпарол на владата во егзил за Би-Би-Си.
Војската го изврши нападот во понеделник вечерта кога околу 100 луѓе се собраа во општината Чаунг во централен Мјанмар за да го одбележат националниот празник.
Нападнатата населба во понеделник се наоѓа во регионот Сагаинг, од кој голем дел се контролирани од доброволни милиции формирани по државен удар за борба против воената влада, или хунтата.
Овие групи, познати како Народни одбранбени сили (NDF), исто така ја водат локалната администрација.
Локален функционер на NSO изјави за Би-Би-Си дека добиле информации за потенцијален воздушен напад за време на митингот во понеделник.
Тие се обидоа брзо да го завршат протестот, но параглајдерите на моторот пристигнаа на местото на настанот порано од очекуваното, рече тој.
„Сè се случи за седум минути“, рече тој.
Во соопштението, Амнести интернешнл изјави дека употребата на параглајдери на мотор од страна на хунтата за напад врз заедниците е дел од „вознемирувачки тренд“.
Би-Би-Си изјави дека хунтата сè повеќе се свртува кон парамотори поради недостаток на авиони и хеликоптери.
Џо Фримен, истражувач на Амнести интернешнл за Мјанмар, рече дека нападот „треба да послужи како застрашувачки повик за будење дека цивилите во Мјанмар имаат потреба од итна заштита“.
Мјанмар треба да одржи општи избори во декември, први по државниот удар во 2021 година.
Сепак, критичарите велат дека изборите нема да бидат слободни и фер, дозволувајќи ѝ на војската да задржи неограничена моќ во земјата.
Како што претходно беше објавено, според извештаите и информациите добиени од Амнести интернешнл, илјадници луѓе од заедниците во општината Чаунг-У, регионот Сагаинг, се собраа во едно село претходната ноќ на мирно бдение со свеќи за да повикаат на ослободување на произволно притворените затвореници, да се спротивстават на воената регрутација и да ги осудат изборите организирани од хунтата закажани за декември.
Бдеењето се одржа во ноќта на полната месечина на фестивалот Тадинѓут, кој воедно го означува и крајот на будистичкиот пост, во област каде што се активни вооружени групи на отпор.