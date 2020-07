Мекгрегор заборави на „војната“ со Хабиб, испрати емотивна порака по смртта на неговиот татко

Голема трагедија му се случи на спортот поради коронавирусот, таткото и тренерот на УФЦ шампионот Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап почина во московска болница по компликациите од коронавирусот.

Пораки со поддршка пристигнуваат од сите страни, а поддршка за Хабиб Нурмагомедов дојде и од неговиот најголем противник во УФЦ, борецот со кого се навредуваа на социјалните мрежи, а и заработија суспензии по нивната борба, Конор Мекгрегор.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020