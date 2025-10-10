Масар Омерагиќ: Браво, браво момци – со цело срце за вас

Ви препорачуваме

Фудбалската А репрезентација на Македонија одигра реми без голови против Белгија во Гент и го задржа првото место после гостувањето кај најголемиот фаворит во групата во квалификациите за СП 2026.

Ова е голем бод кој внесува уште поголеми мотиви пред преостанатите два натпревари, против Казахстан во понеделник во Скопје и следниот месец против Велс во Кардиф.

Белгија ја имаше фаворитската улога, селекторот Благоја Милевски одлучи да го препушти комплетно поседот на топката, но затоа изгради цврст бедем пред фантастичниот Столе Димитриевски на голот.

Македонија освои голем бод во Гент, но сега веднаш фокусот треба да се насочи кон следниот предизвик, Казахстан во понеделник во Скопје.

– Браво, браво момци. Со цело срце за нас – веднаш се огласи по мечот во Гент, претседателот на Фудбалската федерација на Македонија, Масар Омерагиќ.

