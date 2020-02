Куп на Италија: Милан ремизираше против Јувентус! (ВИДЕО) - Слободен печат

„Росонерите“ пропуштија убава можност да триумфираат против „Старата дама“, а освен тоа на реваншот во Торино ќе играат без Ибрахимовиќ.

Во првиот натпревар од полуфиналето во фудбалскиот Куп на Италија ремизираа екипите на Милан и Јувентус со резултат 1:1.

Немаше голови после првото полувреме на „Сан Сиро“ во Милано, а во 30. минута жолт картон доби Златан Ибрахимовиќ и на тој начин нема да може да им помогне на „росонерите“ на возвратната пресметка.

Швеѓанецот не се запиша во листата на стрелците, но затоа за водство на домаќините во 61. минута после асистенцијата на Кастиљехо се погрижи хрватскиот интернационалец Ребиќ.

Во 72. минута Хернандез во тимот на Милан поради втор жолт картон на дуелот мораше предвреме да го напушти теренот.

„Старата дама“ беше многу блиску да си замине од ова гостување со пораз, но тоа не го дозволи во самиот финиш. Во судиското надополнување (90+1`) со рака во казнетиот простор играше Калабриа кој го спречи Роналдо да постигне гол со ножички, но затоа Португалецот беше сигурен од белата точка за поставување на конечниот епилог.

