„Кралот“ на земјата не е подготвен ни за турнирот во Мајами

Шпанскиот тенисер Рафаел Надал соопшти дека поради повреда го откажа учеството на АТП турнирот во Мајами, САД.

– Жал ми е што ќе ве известам дека нема да играм во Мајами, градот кој толку многу го сакам. Морам целосно да се опоравам и да се подготвам за сезоната на земја во Европа. Испраќам специјална порака до моите навивачи во Соединетите Американски Држави, особено оние кои зборуваат шпански и кои секогаш ме поддржувале – напиша Надал на Твитер.

Третиот тенисер во светот неодамна, од истата причина, ја одби поканата за учество на турнирот во Дубаи, Обединети Арапски Емирати.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021