Јунајтед е последниот четвртфиналист во ФА купот (ВИДЕО)

Лук Шо и Одион Игало се најзаслужни за денешната победа на „црвените ѓаволи“ на гостувањето кај екипата на Дерби Каунти…

Вечерва на „Прајд Парк“ се одигра и последниот осминафинален натпревар во ФА купот, Манчестер јунајтед како гостин ја оправда фаворитската улога против Дерби (0:3).

Екипата на Оле Гунар Солскјер поведе во 33. минута со голот на Лук Шо, а седум минути подоцна Одион Игало успеа да ја зголеми предноста.

