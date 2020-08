Грабеж на деценијата: Лацио закажа лекарски прегледи, а Давид Силва потпиша за Реал Сосиедад

Италијанците останаа со празни раце по молскавичната реакција на шпанскиот тим.

Давид Силва требаше да биде најголемо засилување на Лацио за наредната сезона, но не само што тоа нема да се случи туку ќе стане и непожелна личност во „синиот дел“ од Рим.

Имено, Силва беше на чекор од потпис со Лацио, италијанскиот тим дури и закажа лекарски прегледи, но вечерва како свој играч го претстави – Реал Сосиедад.

Real Sociedad hijacked David Silva deal! Lazio had a total agreement on a three three years contract and medicals scheduled in Rome. Real Sociedad contacted him secretly. Lazio are furious. Done deal. 😳🔵 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2020