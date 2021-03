Ѓоковиќ има посебна порака за навивачите, бројот на неговата маичка доминира

Ѓоковиќ за оваа пригода се појави во маичка на која доминира бројот 311, што го симболизира бројот на недели поминати на првото место на АТП ранг листата. Тој овој рекорд го постави во понеделникот кога го надмина Рожер Федерер и неговиот рекорд од 310 недели до кој дојде во 2018 година.

A message from Novak to the fans 😎@DjokerNole | #Novak311 | 🐊 #Lacoste pic.twitter.com/5KvzZcDxpz

— ATP Tour (@atptour) March 13, 2021