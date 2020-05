Геце ќе се раздели со Борусија Дортмунд

– Тоа беше взаемна и почитувана одлука. Марио е одличен човек – се зборовите на Цорк.

Како што потврди спортскиот директор на Борусија Дортмунд, Михаел Цорк, ова лето екипата ќе се раздели со Марио Геце кога ќе истече договорот.

– Тоа беше взаемна и почитувана одлука. Марио е одличен човек – се зборовите на Цорк.

На 3 јуни овој играч за врска во нападот ќе наполни 28 години, во дресот на „милионерите“ запиша 74 натпревари и 13 голови.

🎙 Zorc prematch presser:

“We will part ways with Mario Götze this summer. It was a mutual and respectful decision. Mario is a great man.” pic.twitter.com/XHcvuRsOrQ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2020