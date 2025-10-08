Ви препорачуваме

ФОТО | Турски дронови пристигнаа во Приштина, Курти се пофали дека дошле три месеци порано

Премиерот на Косово, Албин Курти, денеска изјави дека беспилотните летала „Skydagger“ нарачани од Турција пристигнале во Приштина и на Фејсбук објави фотографии од борбените дронови, додавајќи дека пристигнале „илјадници беспилотни летала“.

Според него, овие беспилотни летала требало да пристигнат во Приштина во јануари 2026 година, но тие пристигнале три месеци порано, според договорот со турската компанија „Bajkar“.

Броновите „Skydagger“ носат експлозиви и можат да погодат подвижни и статични цели, а во зависност од моделот можат да носат експлозивни направи со тежина од два до пет килограми.

Приштина претходно набави турски беспилотни летала TB2 „Bajraktar“ и американски беспилотни летала „Puma“.

Испораката на турските дронови доаѓа по неколку претходни случаи на воена соработка меѓу Анкара и Приштина, меѓу кои и продажбата на борбени дронови, што веќе предизвика дипломатски реакции и продлабочени тензии на Балканот.

Според Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ООН, КФОР е единствената вооружена сила во Косово, а тој документ предвидуваше и демилитаризација на таканаречената ОВК и други вооружени групи на Албанци.

Сепак, во 2009 година, Приштина ги формираше таканаречените Косовски безбедносни сили (КБС) од Косовскиот заштитен корпус, односно поранешниот таканаречен.

Во 2018 година, ОВК и собранието на привремените институции, без присуство на српски претставници, го усвоија законот за трансформација на таканаречениот КБС во армија.

