Двајца ја делат титулата најдобар тренер во НБА!

Еден тренер од Истокот и еден од Западот добија ист број на гласови…Гласаше Синдикатот на тренери во НБА лигата, право на глас имаа тренерите на сите 30 екипи, па одбрани беа најдобрите во лигата.

Се бараше најдобриот, но ист број на гласови добија тренерот на Милвоки Бакс, Мајк Буденхолцер и тренерот на Оклахома, Били Донован.

Зад нив се се најде стратегот на Торонто, Ник Нурс, кој минатата сезона го освои шампионскиот прстен со Репторси.

Милвоки на Буденхолцер е прв во лигата со учинок од 54 победи и 13 порази, додека Оклахома го изненади сите со 41 триумф и 24 порази досега, иако минатото лето остана без првата ѕвезда, Расел Вестбрук.

