Дали падот на Макрон ќе ја ослабне позицијата на Европа?
Франција се соочува со уште една политичка криза откако новата влада на Себастијан Лекорну падна помалку од 24 часа по преземањето на функцијата, предизвикувајќи немири на пазарите и отворајќи ја можноста за нови избори што би можеле да ја зајакнат крајната десница.
Овој развој на настаните доаѓа во време кога Европа веќе се соочува со низа предизвици, од војната во Украина, до притисокот на американскиот претседател Доналд Трамп врз меѓународната трговија и подемот на популистичките сили, а постојат и стравувања дека целата економија на еврозоната наскоро би можела да биде во опасност, пишува порталот Политико.
Загриженоста расте и во Брисел и другите европски престолнини, каде што официјалните лица предупредуваат дека авторитетот на претседателот Емануел Макрон на меѓународната сцена, особено во однос на Украина и Газа, би можел сериозно да ослабне.
Некои велат дека нестабилноста во втората по големина економија во еврозоната би можела да го загрози целиот блок.
„Франција е премногу голема за да пропадне. Оваа политичка нестабилност ја загрозува целата еврозона“, изјави дипломат од ЕУ, кој побара анонимност, според Политико.
Како што се истакнува во статијата, Франција е втора по големина економија во Европската Унија, водечки играч во Г7, единствена нуклеарна сила на ЕУ и постојан член на Советот за безбедност на ООН. Подеднакво важно е што под водство на Макрон, оваа политичка сила, која е исто така еден од клучните актери во обликувањето на европските политики, се натпреваруваше само со Германија.
Сепак, Макрон долго време се соочуваше со притисок од крајната десница, предводена од Националниот собир на Марин Ле Пен, која води на анкетите, а во исто време се обидува да го реши проблемот со големиот буџетски дефицит.
Набљудувачите дури и не ја исклучуваат можноста Макрон да поднесе оставка, иако неговиот претседателски мандат трае до 2027 година.
По падот на владата во понеделник, француските акции и државни обврзници паднаа, додека еврото ослабе во однос на доларот.
„Еврозоната веќе има доволно проблеми. Ова не ѝ е потребно“, рече владин претставник од земја членка на еврозоната.
Француските претставници се обидоа да ја минимизираат кризата, велејќи дека и покрај сложеноста на ситуацијата, „пилотот е сè уште во пилотската кабина“.
Во Брисел, некои дипломати веќе зборуваат за крајот на политичката кариера на Макрон, бидејќи, иако тој ја освои власта во 2017 година како симбол на промени, сега се смета за ослабена фигура чие влијание во ЕУ брзо бледнее.
„Не е добро за ЕУ да има една од своите најголеми членки во криза, особено во сегашната безбедносна ситуација“, рече функционер од еврозоната.
Француско-германскиот тандем, традиционално клучен за функционирањето на ЕУ, е тешко да се замисли во овие околности, и покрај германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој во Брисел се смета за подинамичен од неговиот претходник, смета Политико, пренесува Танјуг.
„Франција ќе биде отсутна во време кога Русија врши притисок врз европските граници, Кина го зголемува индустрискиот притисок, а Америка на Трамп се однесува непредвидливо. Во овие услови, Франција не може да го обезбеди она што е способна да го даде“, рече француски функционер од кабинетот на министерот во заминување.
Лидерката на Националното собирање, Марин Ле Пен, веќе го искористи падот на владата за да го повтори барањето за нови избори, а лидерот на холандската десница Герт Вилдерс изјави дека времето на старите европски лидери е завршено.