Би-Би-Си се посрамоти: Наместо Брајант го „погреба“ Леброн Џејмс - Слободен печат

Во моментите кога целиот свет тагува поради смртта на Коби Брајант, неговата ќерка Џиана Џиџи и уште седум други лица, кои настраа во хеликоптерската несреќа во Калифорнија, британскиот јавен сервис Би-Би-Си направи недозволива грешка со која го згрози целиот свет.

Имено, Би-Би-Си ги помеша Коби Брајант и Леброн Џејмс и во веста за трагичната смрт на еден од најдобрите кошаркари во историјата, тие ставија фотографии на Леброн Џејмс, алудирајќи дека токму тој загинал во несреќата.

Ваквиот потег на Би-Би-Си предизвика реакции низ целиот свет, бидејќи еден од најугледните и најпрестижни медиуми, не смее да си дозволи ваква грешка.

A tribute to Kobe Bryant from the BBC used footage of Lebron James because fuck checking the name on the back of a jersey. All the bullshit I’ve seen today is why I am utterly ashamed of my profession. There are no standards anymore. pic.twitter.com/C0HD9HmAjH

— Richard Lewis (@RLewisReports) January 26, 2020