Баварски час по фудбал во Леверкузен! (ВИДЕО)

Баерн Минхен триумфираше на гостувањето кај Баер и на четири кола до крајот на сезоната е блиску до нова шампионска титула.

Денеска во рамките од 30. коло во најсилното германско фудбалско првенство екипата на Баерн Минхен запиша уште една победа.

Баварскиот гигант на гостувањето кај Баер Леверкузен триумфираше со 2:4 и на четири кола до крајот на сезоната е многу блиску до одбрана на шампионската титула.

Прв во водство беше Баер со голот на Аларио, но играчите на Флик направија пресврт, по еднаш во листата на стрелците се запишаа Коман, Горецка, Гнабри и Левандовски. Домаќините само го убалжија поразот преку Вирц во 89 минута од средбата.

11 victories in a row.

23 wins in his first 26 games in charge.

43 out of a possible 45 points.

Hansi Flick is doing an outstanding job as Bayern Munich manager.

One step closer to the title. #B04FCB #FCBayern pic.twitter.com/fqUr8DzYaB

— bet365 (@bet365) June 6, 2020