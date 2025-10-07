Ви препорачуваме
ВОЈНА ВО УКРАИНА
Жорди Алба ќе се пензионира по завршувањето на сезоната
Легендарниот шпански лев бек Жорди Алба официјално објави дека ќе се повлече од професионалниот фудбал по завршувањето на тековната сезона во МЛС-лигата, каде настапува за Интер Мајами.
Иако имаше договор со клубот до 2027 година, 35-годишниот Алба донесе лична одлука да стави крај на својата кариера по повеќе од деценија на највисоко ниво. Во американскиот тим игра заедно со своите поранешни соиграчи од Барселона — Лионел Меси и Серхио Бускетс.
Алба зад себе остава блескава кариера исполнета со трофеи и признанија. Во дресот на Барселона освои: 6 титули во Ла Лига, 5 Купа на кралот, 1 титула во Лигата на шампиони (2014/15).
Исто така, беше и клучен дел од репрезентацијата на Шпанија, со која ја освои Европската титула во 2012 година.
Преземено од: Спорт.ком.мк
