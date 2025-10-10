Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Ракети EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Зеленски: Украина ја засилува употребата на оружје со долг дострел и санкциите против Русија

Д.А.
Украинскиот претседател Володимир Зеленски синоќа изјави дека детално разговарал со военото раководство на земјата за употребата на оружје со долг дострел, вклучувајќи ракети и беспилотни летала, како и за потребата од зајакнување на таканаречените „санкции со долг дострел“ против Русија, пренесува А Нјуз.

„Детално разговаравме за употребата на нашето оружје со долг дострел, нашите ракети и беспилотни летала. Разговаравме и за производството, снабдувањето на војската и обуката на екипажите. Целта е да бидеме значително поактивни во подготовката и спроведувањето на санкциите со долг дострел против Русија. Колку сме поефикасни во однос на дострелот, толку побрзо ќе постигнеме мир“, рече Зеленски, објави Укринформ.

Тој нагласи дека „Украина не води војна заради војна“, за разлика од Русија, туку дека сака да постигне мир.

Додаде дека дури и Хамас сега покажува подготвеност за преговори, додека, како што рече, „диктаторот Владимир Путин“ продолжува да одбива.

Зеленски нагласи дека Украина, заедно со меѓународните партнери, создава услови за „присилување на Русија на мир“.

„Ги поддржуваме сите глобални дипломатски напори за мир на Блискиот Исток и цврсто веруваме дека праведниот притисок врз Русија ќе донесе мир и во Украина и во целиот наш регион. Важно е американското раководство да остане активно“, заклучи Зеленски.

Тој претходно го поздрави напредокот кон мирот на Блискиот Исток, велејќи дека „Русија останува главен извор на војна и терор во светот“.

