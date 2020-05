„Зелено светло“ од 1 јуни за фудбалот во Англија

Како што пренесува „Би-Би-Си Спорт“, тамошната Влада објави ниту еден професионален спорт, ниту зад затворени врати нема да се одржува во Англија до 1 јуни.

Владата објави документ од 50 страници во кој се прецизира како ќе тече процесот на попуштање на мерките..

Како што пренесува „Би-Би-Си Спорт“, тамошната Влада објави ниту еден професионален спорт, ниту зад затворени врати нема да се одржува во Англија до 1 јуни.

Секако најмногу внимание привлекува фудбалот, па така и во мај нема да се игра премиерлигашки фудбал поради пандемијата на коронавирус која ги запре скоро сите спортски натпреварувања.

The government has announced that no professional sport, even behind closed doors, will be staged in England until 1st June.

More here: https://t.co/dULCuaunR9 pic.twitter.com/uPIPh0S4yi

— BBC Sport (@BBCSport) May 11, 2020