Заедно освоија титула во НБА, а сега за малку ќе го „убиеше“ на улица

Ник Јанг кој во кариерата има настапувано за Вашингтон, ЛА Клиперс, Филаделфија, ЛА Лејкерс, Голден Стејт и Денвер, моментно нема клуб и живее во родниот Лос Анџелес и за малку ќе убиеше поранешен соиграч.

Јанг во 2018 година беше член на Голден Стејт вориорс со кого ја освои шампионската титула, а соиграч му беше актуелниот центар на ЛА Лејкерс, Џавал Мекги.

Јанг возејќи се низ улиците на Лос Анџелес налета токму на Мекги и за малку ќе се судреше со него.

I almost killed @JaValeMcGee just now .. what are the odds we almost hit each-other driving … I’m ready to cus someone out in full road rage mode .. he roll down his window Its javale man wtf . we just started laughing 😂😂😂Damn I wish he would’ve hit me I need some cash 😂😂

