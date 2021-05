ВИДЕО: Застрашувачки моменти од кошаркарски натпревар во Израел!

Натпреварот од израелската втора кошаркарска лига беше прекинат откако испукан проектил ја погоди областа Ранан.

Ниту малку пријатно видео од меч во рамките од втората кошаркарска лига во Израел.

За време на последната четвртина од мечот во кој се сретнаа екипите на Макаби Ранан и Макаби Кирјат, сите присутни во салата брзо мораа да бараат скривница по експлозијата на проектил во таа област.

A basketball game in the center of Israel, tonight

Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD

— Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021