фото: скриншот

ВИДЕО | Пронајден е дрон со проектил во двор на градинка во Белград

Ј. А.
Пред

Утврдено е дека дронот има лежиште со проектил без експлозивно полнење и запалувач, со што се исклучува можноста за опасност по граѓаните.

Полицијата денеска попладне пронашла дрон со проектил во двор на градинка, под дрво на Батајничкиот пат во Белград, објави Нова.рс.

Припадници на српското МВР веднаш го обезбедиле местото каде што беше пронајден сомнителниот дрон, а на терен бил испратен тим за контрадиверзија.

Утврдено е дека дронот има лежиште со проектил без експлозивно полнење и запалувач, со што се исклучува можноста за опасност по граѓаните.

Претседателот на Партијата на центарот на Србија (СЦЕ), Здравко Поношго повика министерот за одбрана Братислава Гашиќ да одговори дали дронот, кој беше пронајден во градинката, припаѓа на српската армија.

„Гашиќ, ако ова не ти се случи? Можеби не си го пропуштил. Не би било проблем, но се чини дека паднал во областа на градинката Оаза, на Батајничкиот пат“, го праша Понош министерот за одбрана во објава на социјалната мрежа X.

Воениот аналитичар Александар Радиќ објасни за Nova.rs дека проектилот, за кој претседателот на СЦЕ, Здравко Понош, тврди дека е пронајден во дворот на градинка на Батајничкиот пат, всушност е камиказа дрон со инертна минофрлачка мина.

„Тоа е камиказа дрон со минофрлачка мина, инертен, што значи дека е без експлозиви. Тестираа како работи, ја изгубија контролата и тоа се случува“, објасни Радиќ, додавајќи дека овој инцидент може да се случи за време на прегледот на работата на леталото.

