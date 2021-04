Поп – рок ѕвездата „Pink“ и пејачот „Rag ‘n’ Bone Man“ штотуку објавија дует со наслов „ Anywhere Away From Here“, којa мора да го слушнете денес.

Песната е балада која совршено ги потенцира нивните вокални способности.

Песната е дел од вториот студиски албум на со наслов „Life by Misadventure“, кој ќе излезе на 23 април годинава.

Првиот албум на „Rag ‘n’ Bone Man“ со наслов „Human“, објавен во 2017 година, постигна неверојатен комерцијален успех во Велика Британија и САД.