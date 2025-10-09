Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Ким Кардашијан - Фото: Принтксрин/Јутјуб

ВИДЕО | Ким Кардашијан каква што досега не сте ја виделе: Објавен трејлерот за долгоочекуваната серија „Сѐ е фер“

Е.А.
Пред

Објавен е трејлерот за долгоочекуваната правна драма „Сѐ е фер“ (All’s Fair)“, во која Ким Кардашијан ќе ја гледаме во сосема ново светло – адвокатка за разводи, која е во конфликт со ликот што го толкува Сара Полсон. Серијата, која наскоро ќе биде достапна на „Дизни плус“, ја следи приказната за група успешни жени-адвокатки кои ја напуштаат адвокатска фирма во која доминираат мажите за да основаат сопствена.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Овие паметни, храбри и емоционално комплексни жени се соочуваат со високоризични разводи, скандалозни тајни и постојани промени во меѓусебните односи – и во судницата и надвор од неа. Во свет каде што владеат парите, а љубовта станува бојно поле, тие не играат по правилата, тие ги менуваат.

Во трејлерот може да се забележи како ликот на Сара Полсон ја предупредува Ким Кардашијан и нејзината партнерка дека „ова е војна што мора да се добие“.

Трејлерот открива и низа напнати и драматични сцени, од судски пресметки и остри конфронтации, до венчавки и болни разделби.

Ким Кардашијан ја толкува Алура Грант, сопственичка на адвокатска канцеларија, додека Сара Полсон ја игра нејзината главна конкурентка, која дури го застапува сопругот на ликот која го глуми Ким, што дополнително ги продлабочува нивните конфликти и носи серија емоционални судири.

Во еден момент, Полсон со доза на хумор коментира дека нејзиниот изглед може да послужи како „костим за Хеловин“, додавајќи лесна комична нијанса на серијата полна со интриги.

„Сѐ е фер“ е нов проект на Рајан Марфи, авторот кој веќе ги фасцинира гледачите со новиот дел од антологиската серија „Чудовишта“ на Нетфликс. Марфи е сценарист, извршен продуцент и режисер на оваа правна драма во која Ким Кардашијан има една од главните улоги.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #серија #ким кардашијан #трејлерот #препорачано #„Се е фер“
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ФОТО | Девет години љубов: Дарко и Ивана Илиевски денеска ја слават својата најубава животна приказна
ВИДЕО | Викторија Бекам се отвори за проблемите во модниот бизнис во новиот документарец на Нетфликс: „Плачев секој ден“
ВИДЕО | Одбројувањето започна: Уште два дена до големиот концерт на Слаткар и Тони Зен, еве како течат подготовките
Пејачот од легендарната група „Кис“ заврши во болница: Ја изгубил свеста зад воланот и се судрил со автомобилот
ВИДЕО | Голема акција против дрога во Турција: Приведени актери, пејачи и инфлуенсери
По тешка битка со болеста: Почина гитаристот Дејан Божиновски, колегите се простуваат со емотивни зборови
ФОТО | Американска пејачка Адисон Реј во најпровокативното издание досега: Градите ги покри само со налепници
ФОТO | Синот на Расел Кроу е вистински маж: Неверојатно колку личи на татко му