ВИДЕО: Белорускиот новинар со скршен нос призна вина, девојката останува во притвор – кому Лукашенко му праќа пораки?

Откако белоруските власти објавија кратко видео од уапсениот новинар Роман Проташевич каде тој признава вина, се шират разни верзии за неговата судбина.

Во видео изјавата, која според извори, била дадена под принуда, белорускиот новинар признава дека е организатор на масовните нереди на протестите во Белорусија што повлекува казна и до 15 години затвор според тамошните закони.

Неговиот татко тврди дека снимката покажува дека 26-годишниот новинар е тепан, и дека има видливи повреди по лицето.

A murky Telegram channel published the first footage of Roman Protasevich since his arrest. He’s in jail, where he says he’s being treated well, and says reports of heart problems are false.

He’s confessing to crimes that carry a 15-year sentence.pic.twitter.com/MRDKFK8CY1

— max seddon (@maxseddon) May 24, 2021