ВИДЕО: Азербејџан: Ерменија ја гранатира Тартарската област

Азербејџанското Министерство за одбрана денеска соопшти дека ерменската страна извршила артилериски напад врз областа Тартар во близина на спорната област Нагорно-Карабах.

„Рано изутрина, ерменските вооружени сили извршија напади врз градот Тартар и тартарската област, користејќи артилериски систем”, се наведува во соопштението.

The adhan was read for the first time in 27 years in a village in Nagorno-Karabakh, which was freed from the occupation of Armenia by the Azerbaijani army.

MashAllah 🧿🇦🇿 pic.twitter.com/1MXtvY6YJY

— Ali Keskin (@alikeskin_tr) October 19, 2020