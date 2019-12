Уште не почнала борбата, шампионот падна од рингот и се повреди! (ВИДЕО)

Еден неверојатен момент ни доаѓа од Јужноафриканската Република. Тамошниот шампион во бокс во тешка категорија, Руан Визер се повреди без да прими удар.

Визер во текот на своето загревање пред почетокот на борбата падна од рингот откако пукна јажето. Поради несреќниот случај, тој се здоби со повреди на коленото и левата рака, и после лекарските прегледи беше одлучено мечот да се одложи.

This morning in Cape Town, South Africa, heavyweight Ruann Visser (18-2, 17 KO’s) was set to face Tian Fick (8-0, 5 KO’s) for the SA heavyweight title. Visser was injured when the ropes gave way and he fell out of the ring – canceling the bout. Thanks to @thomask892 pic.twitter.com/IGEfCObvFX

— Tim – Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 16, 2019