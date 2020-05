Томас го возвраќа ударот: Џордан не е меѓу најдобрите тројца кошаркари против кои сум играл

Продолжува „војната на зборови“ помеѓу Мајкл Џордан и Ајзеа Томас.

Прикажувањето на документарниот филм „Последниот танц“ ја крена кошаркарската јавност во САД притоа повторно отворајќи ги непријателствата кои Мајкл Џордан и неговите Чикаго булс ги имаа со противниците.

Во четвртата епизода од документарниот филм, главна тема беше патот на Џордан и „биковите“ кон првата шампионската титула во 1991 година каде акцентот беше ставен на елиминацијата на Детроит пистонс во финалето на Источната конференција и нивното одбивање да пружат рака на подобриот.

Џордан го нападна тогашниот предводник на Детроит, Ајзеа Томас, велејќи дека е серко и одби да слушне што имаше да каже Томас за потегот од 1991 година.

Но, и Томас не му остана должен на Џордан кој според поголем дел од кошаркарските експерти со „Последниот танц“се обидува да ја смени историјата во НБА лигата.

Поранешниот бек на Детроит не смета дека Мајкл Џордан е меѓу тројцата најдобри играчи против кои играл.

Asked Isiah to rank the five best players he ever played against based on his own experience. His answer:

1. Kareem

2. Bird

3. Magic

4. Jordan 👀

5. Dr. J https://t.co/YDojum1dYD

