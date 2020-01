Силниот земјотрес во Турција фатен во живо во телевизиско студио (ВИДЕО) - Слободен печат

Последните информации покажуваат дека најмалку 14 луѓе загинаа во земјотресот со јачина од 6,8 степени кој беше почувствуван и во соседството.

Турските власти се уште ги прибираат првичните информации од стравичниот земјотрес кој ја погоди Турција. На социјалните мрежи се појавуваат огромен број видеа од штетите кои беа причинети.

Но, во моментот на земјотресот, на една од телевизијата било емитувано и отворено студио. Видеото перфектно ја доловува јачината на земјотресот.

Moment when 6.8 magnitude #earthquake that jolts eastern #Turkey, happens in live TV. #deprem #elazig pic.twitter.com/HoLvRXIdKX

— Xhildinho Z (@xhildinho) January 24, 2020