Силна порака од Милер: Кога не може со рака, може со нога! (ФОТО)

Искусниот играч на Баерн го напушти теренот во 89 минута кога веќе сите дилеми беа решени околу победникот во бундеслигашкиот меч.

Фудбалерите на Баерн Минхен го совладаа Унион во Берлин во првиот натпревар после паузата поради пандемијата на коронавирус, повеќе прочитајте ТУКА

Освен грешката на ВАР и двата голови реализирани од Левандовски и Павар, мечот го одбележа и излегувањето од игра на Томас Милер.

Greeting each other in the age of social distancing – Thomas Muller edition pic.twitter.com/2Jzi8JO5WH

— Thick Accent (@Thick_Accent) May 17, 2020