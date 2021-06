Што да гледате на „Netflix“ и „HBO“ овој викенд?

Викендите секогаш се резервирани за добар филм или серија. Но, потрагата по истите често знае да биде досаден и фрустрирачки процес.

Rose Island – Филм на „Netflix“ Еден инженер гради сопствен остров покрај италијанскиот брег и го прогласува за нација, привлекувајќи го вниманието на целиот свет. Вредностите се ставаат на тест кога италијанската влада решава да го прогласи за непријател, но мора да се преземат ризици за промена на светот… Жанр: драма/комедија / IMDB оценка: 7 / Rotten tomatoes рејтинг: 78%

On Becoming a God in Central Florida – Серија на „Netflix“