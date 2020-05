Се урна пакистански патнички авион со 107 патници (ВИДЕО)

Локалните медиуми јавуваат дека при падот на авионот оштетени се и неколку станбени објекти.

Патнички авион на „Pakistan International Airlines“ се урна во Карачи за време на летот од Лахоре, јавува „Би Би Си“.

Портпаролот на пакистанската авиокомпанија, Абдул Сатар изјави за локалните медиуми дека во авионот „Ербас А-320″ се наоѓале 107 патници.

PIA aircraft with 107 passengers on board crashes near residential area of Pakistani city of Karachi – PIA spokesman pic.twitter.com/HRBHppdleY

Според Агенцијата, патничкиот авион се урнал во населена област во близина на аеродромот во Карачи.

На „Твитер“ почнаа да се шират видеа и слики од местото на несреќата, а локалните медиуми дека при падот на авионот оштетени се и неколку станбени објекти.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020