Се тресе и НБА: Дурент има коронавирус и уште тројца кошаркари на Бруклин!

Пред да се дознае за Дурент, кошаркарскиот клуб на Бруклин Нетс објави дека се заразени четири негови играчи, без да ги објави имињата.

Како што е веќе познато, има прекин во најдобрата кошаркарска лига на светот поради епидемијата на коронавирусот.

Последните информации велат дека еден од најдобрите играчи во кошаркарската игра, Кевин Дурент е позитивен на коронавирусот.

Ова го објави новинарот Шамс Каранија, познат по добрите информации од светот на НБА лигата. Дурент, кој е член на составот на Бруклин Нетс, вели дека се чувствува добро.

He is one of four players on the Brooklyn Nets to test positive https://t.co/7oDKGl2izD

– Бидете внимателни, грижете се за себе и бидете во карантин. Ќе поминеме низ ова – рече Дурент за „Атлетик“.

Претходно тројца играчи од НБА веќе се тестирани позитивно на вирусот Ковид-19 (Гобер и Мичел од Јута, Вуд од Детроит), а списокот е зголемен за уште четири кошаркари.

– Од четирите играчи, еден покажа симптоми, а тројца не. Сите четири кошаркари се изолирани и се под надзор на нашите лекари. Нашата организација во овој момент работи да ги дознае сите оние кои биле во контакт со играчите, вклучувајќи ги и кошаркарите од последниот тим против кој игравме меч, и исто така е во постојан контакт со државните и здравствените институции – се вели во соопштението на Бруклин.

Кошаркарскиот новинар Адријан Војнаровски информира дека сите кошаркари на Бруклин се тестирани по враќањето од Сан Франциско, а резултатите стигнаа денеска.

Sources: Brooklyn tested the team upon returning from San Francisco and results came back today. Nets paid out of pocket to a private company to conduct tests. One player awoke with some aches today; rest have experienced no symptoms.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020