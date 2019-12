Ристовски асистираше во триумфот на Спортинг Лисабон (ВИДЕО)

Денеска во рамките од најсилното португалско првенство екипата на Спортинг Лисабон ја оправда фаворитската улога на гостувањето кај Санта Клара (0:4).

Македонскиот репрезентативец Стефан Ристовски го одигра целиот меч за Спортинг, а воедно и придонесе во триумфот со асистенција.

Stefan Ristovski assist!

It was another quality performance from Stefan Ristovski tonight as Sporting hammered CD Santa Clara 4-0. Ristovski got his assist in the 47th minute after a really nice cut back for an oncoming attacker. pic.twitter.com/nXQAXjfZJV

