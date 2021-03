Постигнат договор: Џошуа и Фјури за апсолутен владетел на денешниот бокс!

Ентони Џошуа и Тајсон Фјури постигнаа договор за две меѓусебни борби кои треба да се одржат оваа година, пренесува „ЕСПН“.

Она што долго се чекаше е потврдено – двајцата најдоминантни борци во тешка категорија ќе имаат можност да ги одмерат силите, а само еден ќе биде апсолутен владетел на денешниот бокс.

– Потешкиот дел од работата е завршена. Постигнат е договор. Останува да видиме само за локацијата. Не верувам дека ќе биде тешко, бидејќи веќе имаме понуди од Блискиот исток, Азија, Источна Европа и САД – изјави Еди Херн, главниот промотор на Ентони Џошуа.

Џошуа ги држи титулите во организациите ВБА, ИБФ и ВБО, додека Фјури е сопственик на појасот во верзијата ВБЦ. Победникот од нивните борби ќе биде првиот неприкосновен шампион во тешка категорија по Ленокс Луис во 1999 година.

