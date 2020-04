Почина жената која ја откри аферата на Бил Клинтон со Моника Левински

Американката Линда Трип, која тајно ги снимаше разговорите на поранешниот претседател Бил Клинтон и неговата соработничка Моника Левински и ја откри нивната афера, почина на 70-годишна возраст, објави нејзиниот адвокат, без да потврди дали шпекулациите дека починала од коронавирус се вистинити.

Трип стана позната на јавноста во 1998 година, кога во процесот на отповикување на Клинтон приложи снимки од неговите разговори со Левински, кои станаа главен доказ за случајот.

Нејзината ќерка пред неколку дена сподели на социјалните медиуми дека Линда е во критична здравствена состојба и се чувствува многу лошо, на што се огласи и Моника Левински на нејзиниот твитер-профил и напиша: „Без разлика на минатото, откако слушнав дека Линда Трип е сериозно болна, се надевам за нејзиното опоравување. Не можам да замислам колку е ова тешко за нејзиното семејство“.

no matter the past, upon hearing that linda tripp is very seriously ill, i hope for her recovery. i can’t imagine how difficult this is for her family.

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) April 8, 2020