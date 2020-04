На Вертонген му истекува договорот, опции се Шпанија и Италија!?

– Сакам да потпишам со вистинскиот клуб. Сакам да играм во Европа, бидејќи националната репрезентација е многу важна за мене – вели Белгиецот.

Јан Вертонген има договор до 30 јуни годинава со Тотенхем и се поставува прашањето дали ќе остане во клубот или пак ќе се пресели во друга екипа.

Се шпекулира дека кариерата би можел да ја продолжи кариерата во Италија или Шпанија, моментно едни од најпогодените земји од коронавирусот поради кој моментно се прекинати скоро сите спортски натпреварувања.

Дефанзивецот полни 33 години во петок и досега нема никакви најави за продолжување на соработката со Тотенхем.

