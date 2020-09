ММА спектакл во Абу Даби, Адесања го нокаутира Коста (ВИДЕО)

Израел Адесања ја одбрани титулата на УФЦ шампион во средна категорија откако во втората рунда го нокаутира Пауло Коста.

На УФЦ 253 приредбата која се одржа на островот Јас во Абу Даби, главна борба на вечерта беше таа помеѓу двајцата непоразени борци во средна категорија.

За прв пат по 11 години, во октагонот се сретнаа двајца непоразени борци, шампионот Адесања кој имаше 19 победи во низа и предизвикувачот Коста чиј скор беше 13 победи во 13 борби. На крајот како победник излезе шампионот Адесања кој ја заврши работата уште во втората рунда, а дотогаш доминираше во октагонот.

Israel Adesanya beating Paulo Costa UP like say e thief gen😂😂 #AndStill #UFC253 pic.twitter.com/JX9M1aDCfK

— Israel Adesanya girlfriend 🥰 (@Pweshy_isbae) September 27, 2020