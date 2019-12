Минамино и официјално нов фудбалер на Ливерпул

Такуми Минамино и официјално е фудбалер на Ливерпул откако потпиша договор со европскиот шампион. Ливерпул се согласи да ја плати откупната клаузула која изнесуваше 9 милиони евра, а Јапонецот потпиша договор со кој на „Енфилд“ ќе остане до летото 2024 година.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

