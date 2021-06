„Милионерите“ бараат повеќе пари: Дортмунд ја одби понудата за Санчо!

Се шпекулира дека англискиот репрезентативец Џејдон Санчо најверојатно ќе ја напушти екипата на Борусија Дортмунд во текот на летниот преоден рок.

Клубот од „Олд Трафорд“ испрати понуда од 78 милиони евра за услугите на Санчо, но „милионерите“ веднаш ја одбија оваа понуда и бараат повеќе пари.

За нивниот играч, Дортмунд бара вкупно 95 милиони евра и тие пари да му бидат исплатени за пократок период отколку што Јунајтед побара да ги исплати на рати во следните пет години.

Иако британските медиуми информираат дека се очекува многу бргу да се постигне договор меѓу Борусија и Манчестер јунајтед, и дека „црвените ѓаволи“ му нудат договор од 13 милиони фунти годишно, младиот фудбалер не сака да зборува за својата иднина.

€78m bid from @ManUtd for Jadon Sancho turned down by BVB. They want €90 + 5 and a shorter repayment period than the five years suggested. That is not a massive gap but needs closing. Pre-existing gentleman’s agreement in place with player if fee met by right timescale.

— Simon Stone (@sistoney67) June 10, 2021